Борису Джонсону грозит вотум недоверия

В Великобритании всё громче призывают премьер-министра страны Бориса Джонсона уйти в отставку из-за вечеринок, которые он устраивал на Даунинг-стрит в период антиковидных ограничений. После публикации парламентского доклада, согласно которому премьер употреблял на вечеринках «чрезмерное» количество алкоголя и проявлял «неуважение» к обслуживающему персоналу, отставки Джонсона требует не только оппозиция, серьёзно пошатнулась и его поддержка в рядах консерваторов. Советник премьера по вопросам этики не исключает, что, поскольку Джонсон был оштрафован за нарушение карантина, он нарушил министерский кодекс, что обычно подразумевает отставку. В сложившейся обстановке уже на следующей неделе Борису Джонсону может быть вынесен вотум недоверия.