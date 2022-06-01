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Великобритания

Борису Джонсону грозит вотум недоверия

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Борис Джонсон
Борис Джонсон   -   Авторское право  Jessica Taylor/UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR

В Великобритании всё громче призывают премьер-министра страны Бориса Джонсона уйти в отставку из-за вечеринок, которые он устраивал на Даунинг-стрит в период антиковидных ограничений. После публикации парламентского доклада, согласно которому премьер употреблял на вечеринках «чрезмерное» количество алкоголя и проявлял «неуважение» к обслуживающему персоналу, отставки Джонсона требует не только оппозиция, серьёзно пошатнулась и его поддержка в рядах консерваторов. Советник премьера по вопросам этики не исключает, что, поскольку Джонсон был оштрафован за нарушение карантина, он нарушил министерский кодекс, что обычно подразумевает отставку. В сложившейся обстановке уже на следующей неделе Борису Джонсону может быть вынесен вотум недоверия.