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Сирия

Обстрелы на севере Сирии

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Приграничный район
Приграничный район   -   Авторское право  Кадр из видео Anadolu

После заявлений турецкой стороны о подготовке военной операции на севере Сирии отмечается активизация деятельности незаконных вооруженных формирований, направленная на обострение обстановки. Об этом заявляют в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. 

В идлибской зоне деэскалации за последние сутки были зафиксированы 12 обстрелов со стороны позиций радикальных исламистов, ранены сирийские военнослужащие и местные жители.

Анкара утверждает, что борется с курдскими террористами .В Дамаске заявляют об угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил о планах создания коридора безопасности между населенными пунктами Тель-Рифаат, Манбидж, Айн-эль-Араб и Айн-Иса. В этом регионе расположены около 140 курдских сел

Под контролем Турции сегодня находится 10% сирийской территории с населением 4,4 млн человек.