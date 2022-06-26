Российские и сирийские десантники провели совместные учения

Российские и сирийские десантники провели в выходные совместные учения, в которых приняли участие, как сообщается, несколько сотен человек. В Дамаске не раскрыли подробностей и не рассказали о том, где проходили манёвры, лишь отметили, что их задачей было обучение сирийских военнослужащих.

Это уже вторые учения за месяц: ранее совместные действия отрабатывали лётчики двух стран, причём недалеко от Голанских высот: Израиль периодически обстреливает сирийскую территорию; так, 11 июня, по сообщениям сирийской стороны, обстрелу подвергся международный аэропорт Дамаска.

Сравнительно небольшая российская группировка действует в Сирии уже несколько лет. Неделю назад Москва опровергла появившуюся в украинских и западных СМИ информацию о том, что контингент может быть выведен из страны.

Ещё в середине февраля, за неделю до вторжения в Украину, сообщалось, что в Сирию в рамках учений перебазировались несколько самолётов-носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал".