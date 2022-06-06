Нигерия: при нападении на католическую церковь погибли более 50 человек

Более 50 человек погибли при нападении на католическую церковь на юго-западе Нигерии. Как сообщается, среди жертв много детей.

В округе Ово штата Ондо пять вооруженных людей ворвались в церковь Святого Франциска во время утренней службы, открыли огонь по прихожанам, а затем активировали самодельное взрывное устройство.

Совершенно невероятно, что кто-то пришел и намеревался убить всех в этой церкви. При этом расстреливали людей как внутри так и снаружи - тех, кто выбегал. Они бросили динамит, чтобы взорвать алтарь до самого святилища. Такое осквернение может совершить только зло Джуд Арогундад католический епископ епархии Ондо

Власти выясняют, кто стоит за нападением. Ондо широко известен как один из самых мирных штатов Нигерии.

Однако недавно там вспыхнул насильственный конфликт между фермерами и скотоводами.

В то же время нельзя исключать и возможную религиозную составляющую.

47% населения Нигерии - христиане, они сосредоточены в основном на юге. Доля мусульман достигает 51%, преимущественно проживающих на севере и в центральных районах страны.

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