Нигерия: при нападении на католическую церковь погибли более 50 человек

Нигерия: при нападении на католическую церковь погибли более 50 человекКомментарии
Более 50 человек погибли при нападении на католическую церковь на юго-западе Нигерии. Как сообщается, среди жертв много детей.
В округе Ово штата Ондо пять вооруженных людей ворвались в церковь Святого Франциска во время утренней службы, открыли огонь по прихожанам, а затем активировали самодельное взрывное устройство.
Власти выясняют, кто стоит за нападением. Ондо широко известен как один из самых мирных штатов Нигерии.
Однако недавно там вспыхнул насильственный конфликт между фермерами и скотоводами.
В то же время нельзя исключать и возможную религиозную составляющую.
47% населения Нигерии - христиане, они сосредоточены в основном на юге. Доля мусульман достигает 51%, преимущественно проживающих на севере и в центральных районах страны.
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