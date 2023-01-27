Нигерия: авиаудар по скотоводам

В Нигерии 40 человек стали жертвами бомбардировки неизвестного летательного аппарата. Скотоводы племени фульбе, по которым и был нанесён удар, считают, что это был самолёт правительственных ВВС: ранее случались подобные трагедии, когда лётчики принимали группы мирных жителей за отряды террористов. Во всяком случае, так утверждалось официально.

В правительстве отрицают свою причастность. Власти штата Насарава заявляют, что бомбу сбросил беспилотник, и сейчас выясняется, кто мог им управлять.

В центральной Нигерии пастухи и фермеры десятилетиями конфликтуют из-за прав на выпас скота и воду. Конфликт обрёл этно-религиозные черты, поскольку большинство скотоводов — мусульмане, а землепашцы в основном христиане. Многие с обеих сторон на этом фоне присоединяются к преступным группировкам.