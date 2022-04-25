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Нигерия

Свыше 100 человек погибли при взрыве на подпольном НПЗ в Нигерии

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 Надежда Дрямина
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Последствия взрыва на подпольном НПЗ в Нигерии на границах штатов Риверс и Имо. 24 апреля 2022 г.
Последствия взрыва на подпольном НПЗ в Нигерии на границах штатов Риверс и Имо. 24 апреля 2022 г.   -   Авторское право  AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Не менее 110 человек погибли при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии. Десятки людей с сильными ожогами находятся в больницах.

ЧП произошло на юге страны на границе между штатами Риверс и Имо в пятницу вечером. Изначально сообщалось о 80 жертвах, но позже стали поступать данные о смертях пострадавших в госпиталях от полученных травм.

Причины взрыва пока не установлены. Как сообщают в Национального агентства по чрезвычайным ситуациям страны, предприятие работало нелегально, его руководство в розыске.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари назвал произошедшее "настоящей катастрофой и национальным бедствием". Он также поручил органам безопасности и спецслужбам усилить контроль над деятельностью незаконных нефтеперерабатывающих заводов в стране.