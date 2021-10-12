Нигерийские христианки сбежали от похитителей

6 женщин и 9 детей, взятых джихадистами в заложники на северо-востоке Нигерии, смогли бежать из плена. Они были похищены в разное время из христианских общин штатов Борно и Хонг Адамава.

В течении шести дней все 15, среди которых была и одна женщина на восьмом месяце беременности, пробирались через леса и прошли пешком около 90 км от Буни Яди до города Дамбоа в Борно. На другой день их принял у себя губернатор штата Бабагана Зулум.

"Я хочу призвать всех жителей Борно и остальной Нигерии продолжать молиться, чтобы у нас воцарился настоящий мир, - сказал губернатор. - Мы, власти, работаем с нашими спецслужбами, силами безопасности и другими вовлечёнными сторонами, чтобы добиться этого, чтобы наши дочери смогли вернуться домой".

Три женщин с пятью детьми были захвачены джихадистами во время нападения на деревню Такулаши близ Чибока, откуда в 2014 году боевки Боко Харам похитили более 200 школьниц. Остальные были захвачены в деревне Куфре в мае. Всех их доставили в Буни Яди, где активны боевики, связанные с западноафриканским филиалом группировки Исламское государство, отделившимся от Боко Харам в 2016 году. Обе группировки известны похищениями женщин и детей.

В конфликте, который длится вот уже 12 лет, погибли более 40 тыс нигерийцев и около 2 млн стали беженцами.