В Тбилиси завершился турнир Большого шлема по дзюдо

В третий день Большого шлема по дзюдо в Тбилиси прошли соревнования в тяжелых весовых категориях.

В весе до 90 килограммов отличился грузин Бека Гвиниашвили, одолевший венгра Кристиана Тота благодаря продемонстрированной мощи и умелым подсечкам.Очередная медаль высшей пробы у сборной Грузии. Трибуны аплодировали обоим спортсменам, их поединок стал примером силы духа и уважения соперника.

Церемонию награждения провёл президент Федерации дзюдо Грузии Георгий Атабегашвили.

У женщин в категории до 78 килограммов блистала чемпионка мира 2021 года Анна-Мария Вагнер. Немецкая звезда с легкостью прошла отборочные поединки, используя технику подхвата изнутри под одну ногу учи-мата. В финале немка одолела соперницу из Бразилии Майру Агуияр. Вагнер ни разу не проиграла на этапах мирового тура по дзюдо с тех пор, как она завоевала свой чемпионский титул.

Свой очередную медаль она получила из рук доктора Лизы Аллан, менеджера по организации соревнований Международной федерации дзюдо (IJF).

Уверена, мы ещё встретимся на чемпионате мира. Надеюсь, там я тоже смогу выложиться на 100%. Анна-Мария Вагнер Немецкая дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2022 в Тбилиси

Одним из самых ожидаемых поединков на татами состоялся в весе до 100 килограмов. В грузинском финале Онисе Санеблидзе вырвал своё первое золото на турнире Большого шлема, победив своего соотечественника Георгия Бериашвили.

Медаль ему вручил вице-президент Федерации дзюдо Грузии Тамаз Навериани.

Я даже не могу описать эмоции, которые меня переполняют. Все увидели, как грузины любят дзюдо. Большое спасибо болельщикам за поддержку и ту фантастическую атмосферу, которая царит во дворце спорта в Тбилиси. Онисе Санеблидзе Грузинский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2022 в Тбилиси

У женщин в борьбе за золото в весе свыше 78 килограммов лучшей стала француженка Жулия Толофуа, ей уступила представительница Туниса Нихель Шейх Руху.

Награду ей вручил Мохаммед Мериджа, директор по обучению и развитию IJF.

Фанаты долго не забудут заключительный поединок турнира в Тбилиси. В весовой категории свыше 100 килограммов победитель прошлого года Гела Заалишвили отстоял свой титул благодаря феноменальному стилю.Его соперник из Узбекистана Алишер Юсупов довольствуется серебром.

Медали вручил Армен Багдасаров, главный рефери-директор IFJ.

Три дня схваток на татами показали, что Грузия – не только родина талантливых спортсменов, но и страна, где так страстно любят дзюдо.

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