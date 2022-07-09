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Спорт

Большой шлем по дзюдо в Будапеште: триумф венгерки Реки Пупп, возвращение "непобедимого" Хифуми Абэ

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 Alexander Kazakevich
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Река Пупп
Река Пупп   -   Авторское право  International Judo Federation

Турнир Большого шлема по дзюдо возвращается в столицу Венгрии Будапешт.

У женщин в борьбе за золото в категории до 48 килограммов своё преимущество продемонстрировала серебряная призёрка Олимпийских игр японка Фуна Тонаки, одержавшая победу над испанкой Хулией Фигероа благодаря безупречной работе в партере. Церемонию награждения провёл президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер.

У мужчин в весе до 60 килограммов заслуженную победу празднует бельгийский дзюдоист Йорре Верстраетен, одолевший чемпиона мира из Грузии Лукума Чхвимиани. Свою медаль спортсмен получил из рук генерального секретаря IJF Жан-Люка Руже.

В категории до 52 килограммов любимица местных трибун Река Пупп принесла первое золото в копилку Венгрии, в финальном поединке ей уступила молодая итальянская дзюдоистка Джулия Карна. Венгерка удостоилась двух оценок ваза-ари. 

Юным любителям дзюдо удалось сфотографировать с героиней дня. Медаль победительнице вручил партнер Большого шлема генеральный директор компании Ultima Capital Макс-Эрве Жорж.

Для меня победа дома – это большая радость. Признаюсь, это моя первая медаль на татами в Венгрии. Я уже выходила здесь в финальный блок, но не добивалась нужного результата. Сегодня я наконец смогла вернуть местной публике всю ту энергию, которой она меня заряжала долгие годы.
Река Пупп
Венгерская дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2022 в Будапеште

Впервые после триумфа на Олимпийских играх в Токио на татами вышел японец Хифуми Абэ. В отборочных поединках он демонстрировал безупречное владение техникой, сочетая различные приёмы. В ярком финальном поединке в весе 66 килограммов он встретился с Рахимжоном Субхоновым из Узбекистана, схватка ознаменовалась победой талантливого японца, вырвавшего наивысшую оценку в бою после иппона – ваза-ари. Медалистов наградил Паоло Наони, генеральный директор компании Atena.

Я прекрасно отработал на турнире. Я бы сказал, что сейчас меня никто не может победить. Да, я непобедим!
Хифуми Абэ
Японский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2022 в Будапеште

У женщин в категории до 57 килограммов отличилась ещё одна представительница Японии Харука Фунакубо, победившая бразильскую дзюдоистку Рафаэлу Силву. Свой титул она получила из рук венгерского пловца и члена Международного олимпийского комитета Даниеля Дьюрты.

По итогам первого дня Большого шлема у сборной Японии 3 медали высшего достоинства. У Венгрии и Бельгии по одному золоту.

Болельщики с нетерпением ждут новых состязаний на татами. 

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