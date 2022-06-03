Первый день Большого шлема в Тбилиси: триумф грузинских дзюдоистов

В столице Грузии Тбилиси стартовал очередной турнир серии Большого Шлема по дзюдо.

В категории до 48 килограммов золото завоевала француженка Мелани Легу Клеман. Радость победы она разделила со своим тренером – олимпийской чемпионкой Люси Дюкосс. Медалистку наградил Мохаммед Мериджа, директор по обучению и развитию Международной федерации дзюдо (IJF).

У мужчин в весе до 60 килограммов состоялся захватывающий грузинский финал. Сразились любимцы местных трибун Тимур Нозадзе и Георгий Сардалашвили. Поединок молодых дзюдоистов перешёл в голден скор, где преимущество на татами продемонстрировал Нозадзе, завершивший схватку мощным броском. Зрители наблюдали, с каким уважением друг к другу вели бой два соотечественника. Медали вручил глава Специальной службы государственной охраны Грузии Анзор Чубинидзе.

Всегда тяжело, когда в битве сражаются два грузинских дзюдоиста, осо бенно когда это финал. Чувствовалось напряжение, я был на пределе. Но я смог собраться с силами и в итоге вырвал золото, я очень счастлив. Темур Нозадзе Грузинский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2022 в Тбилисси

На этом турнире друзья нередко становятся соперниками. В женском финале в категории до 52 килограммов олимпийская чемпионка из Косова Дистрия Красничи одолела венгерку Реку Пупп благодаря приёму осото-гари. За проведённую борьбу из положения лёжа Красничи была удостоина наивысшей оценки – иппона. Медалисток наградил Скандер Хачича, спортивный директор IJF.

По жизни я ко всем отношусь с уважением, всегда стараюсь прийти на помощь. Сегодня у нас обеих не было спарринг-партнёров, Река Пупп попросила меня поразминаться с ней. Конечно, я согласилась, мне самой это было нужно. Мы провели разминку, пожелали друг другу встретиться в финале. Так и случилось. Я счастлива. Дистрия Красничи Косовская дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2022 в Тбилисси

Молдованин Денис Виеру празднует заслуженную победу в категории до 66 килограммов. Это уже 5-е золото турнира Большого шлема в копилке дзюдоиста. Свой титул он получил из рук президента Федерации дзюдо Грузии Георгия Атабегашвили.

В весе до 57 килограммов первое в своей карьере золото получила корейская спортсменка Ху Мими. Церемонию награждения провёл главный рефери-директор IFJ Ки-Юнг Джеон.

По итогам первого дня состязаний лидирует сборная Грузии. У хозяев турнира 4 медали, в каждой категории отличились талантливые грузинские дзюдоисты. Звезда этого вида спорта Важа Маргвелашвили безупречно исполнил традиционную грузинскую технику захвата и получил убедительный иппон в битве за бронзу.

Впереди ещё два дня фантастических поединков в Тбилиси.

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