Молодые звезды дзюдо зажигаются в Анталье

Во второй день турнира Большого шлема в Анталье арену соревнований заполнили начинающие дзюдоисты и юные любители этого вида спорта.

Они стали свидетелями захватывающей церемонии, на которой президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер и президент Федерации дзюдо Турции Сезер Гюйсуз официально открыли серию Большого шлема этого года.

Британка Люси Реншалл вновь предстала в потрясающей форме, одолев в финале в категории до 63 килограммов Софи Озбаш из Венгрии. Таким образом она защитила свой титул, завоеванный в Анталье в прошлом году. Это ее четвертое золото на турнирах Большого шлема. Награду победительнице вручил Мариус Визер.

У мужчин в категории до 73 кг первую медаль на мировом турнире - и сразу золотую - завоевал молодой грузинский спортсмен Георгий Терашвили. В финале он победил итальянца Мануэля Ломбардо, который недавно сменил весовую категорию. Медаль ему вручил глава компании CEDCO-Венгрия Майкл Михели.

Бывшая чемпионка мира в категории до 70 кг француженка Мари-Эв Гайе, уступая в финале против австрийки Бернадетте Граф, провела впечатляющий иппон. Пропустившая олимпийский отбор в Токио, Гайе, похоже, возвращается в форму. Ее чествовал генеральный директор Международной федерации дзюдо Влад Маринеску.

Мари-Эв Гайе, дзюдоистка: "Незадолго до этого соперница заработала ваза-ари, поэтому я должна была сохранять спокойствие. Я сказал себе: "У меня есть время, главное не паниковать", потому что иногда я паникую. Так что именно так я себе и сказала: "У тебя есть время".

В категории до 81 кг сенсацию сотворил молодой бразилец Гильерме Шмидт, который на пути к финалу победил чемпиона мира Маттиаса Кассе. В решающей схватке ему противостоял любимец местной публики Ведат Албайрак.

Но и турецкий дзюдоист не устоял перед поймавшим кураж Шмидтом, который блокировал соперника и благодаря фантастической работе в партере выиграл первое в своей карьере золото Большого шлема.

Медаль ему вручил президент группы Yükselir Явуз Юкселир.

Гильерме Шмидт, дзюдоист: "Я старался сохранять спокойствие и сосредоточиться на борьбе, особенно когда проигрывал ваза-ари. Мне пришлось очень много работать, и я рад получить свою первую золотую медаль".

Турецкие дзюдоисты не разочаровали своих болельщиков, показав хорошие результаты, яркие броски и высокую технику в партере. Это, безусловно, вдохновило юных зрителей - будущее поколение турецкого дзюдо!