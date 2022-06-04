Война в Украине: день 101-й

Активность российской авиации остается высокой в Донбассе. По данным британской разведки, комбинированные атаки наземных войск с использованием артиллерии и авиаударов стали ключевым фактором недавних успехов России, в отличие от более ранней стратегии, которая привела, вероятно, к дорогостоящему истощению запасов высокоточных ракет.

Переключив внимание на более узкий фронт в Донбассе, российская армия смогла объединить свои силы и применить "подавляющую огневую мощь". Однако более широкое применение неуправляемых бомб привело к большему числу жертв среди гражданских лиц и разрушениям.

В Донецкой области в результате обстрела российскими войсками загорелся храм Всехсвятского скита Святогорской Лавры, построенный в 1526 году. Скит был освящён в 1912-ом.

"На донецком направлении противник веде__т обстрел позиций наших войск по всей линии соприкосновения из минометов, пушечной и реактивной артиллерии, - сказал представитель Генштаба ВСУ Александр Штупун. -Применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Основные усилия сосредоточены на северодонецком и бахмутском направлениях. При поддержке артиллерии противник ведет штурмовые операции в г. Северодонецке, усиливая группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса. Бои в городе продолжаются".

Одесская областная военная администрация сообщила, что утро субботы началось с воздушного налёта. Российские военные самолёты нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию, пострадали 2 человека. Населённые пункты Сумской области были обстреляны как из миномётов, так и с воздуха.

Официальная добровольческая бригада Интернациональный легион территориальной обороны Украины заявила, что потеряла четверых бойцов из Германии, Нидерландов, Австралии и Франции, не утрточнив обстоятельств их гибели.

Минобороны России заявило, что сбило украинский военно-транспортный самолет с вооружением и боеприпасами недалеко от порта на Чёрном море и должило о других успехах.

Игорь Коншенков, представитель минобороны РФ:

"Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населённого пункта Стецковка Сумской области. В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнём из 155-мм гаубиц М777. Также, в районе Дачное Одесской области результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наемников".

Луганская областная военная администрация сообщает, что российские военные продолжают штурмовать Северодонецк, несмотря на то, что несут потери. Бои на улицах города продолжаются. В Горской общине в результате обстрелов погибли 4 человека.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что российские войска взрывают мосты через реку Северский Донец, чтобы помешать Украине ввести подкрепление и доставить помощь гражданскому населению в Северодонецке. По его словам, украинская армия за последние сутки отразила девять российских атак в и теперь контролирует около половины города после того, как вернула 20% территории, которую ранее потеряла. Но гуманитарная ситуация в Североднецке сложная, невозможно доставить продукты и лекарства.

Гайдай также не согласился с оценками некоторых западных военных экспертов о том, что российские войска смогут установить контроль над городом в течение двух недель. Он сказал, что к ВСУ поступают подкрепления, и это не позволит россиянам захватить город.

"Они часами обстреливают наши позиции, потом присылают роту солдат, они погибают, потом понимают, что очаги сопротивления ещё есть, и снова начинают бомбить. Это то, что происходит на четвертом месяце войны", - рассказал Сергей Гайдай.

Как и украинский президент, он призвал поставить Украине тяжёлое вооружение, чтобы оттеснить российскую артиллерию от украинских позиций и избежать того, что произошло в Мариуполе. Этот стратегический порт на Азовском море, завоеванный 20 мая, был разрушен бомбардировками.

Министерство обороны России опубликовало в субботу кадры, на которых военные инженеры разминируют территорию Харьковской области. В описании к видео говорится, что адресные выезды для расчистки дворов и сельхозугодий совершаются по заявкам местных жителей.

Украинская сторона также подчеркивает важность разминирования территорий, освобожденных от российских войск. В Киеве утверждают, что могут потребоваться десятилетия для того, чтобы очистить эти места и сделать их безопасными для проживания граждан.