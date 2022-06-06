Зеленский посетил Запорожье, обстрелы Киева и Донбасса

Владимир Зеленский посетил Запорожье, это вторая официальная поездка президента Украины с начала войны - ранее он побывал в Харьковской области.

Как сообщается, глава государства встретился с эвакуированными из Мариуполя, а также ознакомился с обстановкой на передовой украинских военных. Значительная часть Запорожской области находится под контролем российской армии.

В то же время столица впервые за несколько недель подверглась обстрелам.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах на объектах инфраструктуры в восточной части города — в Днепровском и Дарницком районах.

По словам Минобороны России, авиаударом уничтожены размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия танки Т-72 и другая бронетехника, прибывшая в Украину из стран Восточной Европы.

Накануне президент России Владимир Путин пообещал расширить цели "военной операции", если Запад поставит Киеву оружие большей дальности.

Несмотря на предупреждение, Великобритания заявляет, что собирается отправить Украине партию более современной реактивной артиллерии.

Тем временем, российская армия продолжает наступление в Донбассе, один из ее авиаударов пришелся на город Дружковка в Донецкой области, по меньшей мере один человек погиб.

По данным российской стороны, целью стал заводской цех, где ремонтировалась военная техника.

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