Как начиналась война

Когда 24 февраля над Киевом завыли сирены воздушной тревоги, казавшаяся немыслимой война стала реальностью.

Пока российские танки пересекали границу, столица Украины и другие районы страны подверглись авиаударам и бомбардировкам. В Москве рассчитывали, что так называемая "спецоперация" в Украине будет молниеносной и успешной, утверждая, что ведут огонь лишь по военным объектам. Но с самого начала войны стали поступать данные о жертвах среди мирного населения.

Под непрекращающимися бомбёжками с первых же дней войны люди были вынуждены укрываться в подвалах; затем стали массово покидать родные места в надежде скоро вернуться, когда там будет безопасно. Десятки тысяч беженцев перешли границу и были приняты соседними странами.

Но к началу марта цель России захватить страну и свергнуть правительство Зеленского всё ещё была не достигнута. Потери российских войск росли на фоне ожесточенного сопротивления украинской армии и ополченцев. Аналитики отмечали также многочисленные тактические ошибки наступавших.

После первоначального шока украинцы черпали вдохновение у президента Владимира Зеленского, который, вопреки ожиданиям Кремля, не покинул страну и регулярно обращался к согражданам прямо с киевских улиц. Призывы Зеленского о помощи нашли широкую поддержку в мире.

Президент России Владимир Путин напротив казался изолированным и на публике появлялся редко. Аналитики говорили, что неудачи российских войск стали для него неожиданностью.

Отступая, эти войска мстили местному населению. Раскрытые массовые убийства в Буче и других местах были осуждены международным сообществом, и теперь по ним ведётся расследование по обвинению в военных преступлениях.

По мере продолжения войны и роста её масштабов Запад вводил всё более жёсткие санкции против России и увеличивал военную помощь Украине. Североатлантический альянс после многих лет застоя активизировался .

К маю ход войны изменился: российская армия постепенно вытеснялась с севера и запада, и в Москве отказались от первоначальных целей.

Кремлёвская военная машина, перегруппированная и снабжённая, сосредоточилась на Донбассе и юго-востоке Украины. Мариуполь после долгой осады пал, а стратегически важный город Северодонецк стал очередной целью.

Сейчас российские войска продвигаются вперёд, нацеливаясь на очаги сопротивления. Украинцы ждут в надежде на прибытие западной техники, которая должна помочь им удержать оборону и, возможно, снова переломить ситуацию в свою пользу. Но по мере вступления в лето, эксперты всё чаще говорят о том, что, похоже, впереди нас ждёт долгая война на истощение.