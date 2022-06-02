Платиновый юбилей Елизаветы II: первый день торжеств

Букингемский дворец стал центром первого дня торжеств в честь 70-летия правления королевы Елизаветы II. Монарх в окружении семьи приветствовала толпу с балкона резиденции.

Для британских подданных – это шанс увидеть королеву, которая в последние месяцы редко появлялась на публике из-за проблем со здоровьем.

Члены Королевского дома наблюдали за пролётом ВВС Великобритании. В авиационном шоу приняли участие 70 самолетов.

Празднования в Лондоне также включали в себя артиллерийский салют и традиционный парад кавалерии. Маршем прошли более 1400 гвардейцев королевы. Принц Чарльз принял рапорт командующего парадом и провёл смотр конной гвардии от лица Елизаветы II.

Вечером по всей стране и в столицах 54 государств Британского Содружества наций зажгутся сигнальные огни в честь юбилея.

Вот, что говорят в центре Лондона:

– Страны бывшей Британской империи обрели независимость, но у нас до сих пор монархия, нами правит королева. И это прекрасно. Я желаю это всем остальным странам.

– Когда она вступила на престол, Елизавета II__посвятила свою жизнь служению нашей стране и с честью справилась с этой задачей.

В честь праздника премьер-министр Борис Джонсон предоставил британцам 2 выходных дня. В пятницу состоится церковная служба в Соборе Святого Павла, а в субботу – гала-концерт на площади перед Букингемом.

Торжества завершатся в воскресенье народными гуляньями и пикниками.

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