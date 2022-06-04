Швёнтек нет равных на "Ролан Гаррос"

Первая ракетка мира Ига Швёнтек празднует свою вторую победу на турнире "Роллан Гаррос" в Париже.

В финале 21-летняя польская теннисистка продемонстрировала невероятное мастерство и уверенно обыграла 18-летнюю американку Кори Гауфф в двух сетах со счётом 6:1 6:3, продолжив свою победную серию из 35 матчей.

Свой первый титул на Открытом чемпионате Франции спортсменка завоевала в 2020 году.

Швёнтек – самая молодая чемпионка турниров Большого Шлема после Марии Шараповой, выигравшей Us Open в 2006 году.

На церемонии награждения теннисистка поблагодарила команду и болельщиков за поддержку, а также пожелала сил Украине под овации трибун.

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