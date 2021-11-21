Международный олимпийский комитет сообщил, что его руководству удалось пообщаться с китайской теннисисткой Пэн Шуай. Она долгое время не выходила на связь после того, как 2 ноября обвинила бывшего вице-премьера КНР Чжана Гаоли в принуждении к сексу.

В сообщении МОК сказано, что Пэн Шуай поговорила с президентом организации Томасом Бахом и главой олимпийской комиссии спортсменов Эммой Терхо по видеосвязи. В присутствии китайской представительницы МОК Пэн Шуай рассказала, что находится в безопасности, проводит время у себя дома в Пекине и просит уважать её право на неприкосновенность частной жизни.

Китайские издания опубликовали фотографии и видеозаписи появления теннисистки на открытии юношеского турнира в Пекине, а также в столичном ресторане.

О серьёзной обеспокоенности за судьбу Пэн Шуай после жалобы на партийного функционера заявлял целый ряд международных организаций и спортивных деятелей, в частности глава Женской теннисной ассоциации Стив Саймон. Он подвергал сомнению письменные заявление, которые китайские СМИ распространяли от имени теннисистки.

Озабоченность в связи с исчезновением спортсменки выражал и МИД Франции.