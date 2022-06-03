100 дней войны в Украине: две трети детей покинули свои дома

100 дней войны привели к разрушительным последствиям для детей в таких масштабах и темпах, каких не было со времен Второй мировой войны, говорят в ЮНИСЕФ.

Три миллиона детей в самой Украине и более 2,2 миллиона в странах, принимающих беженцев, сейчас нуждаются в гуманитарной помощи. Фактически двое из трех детей в стране были перемещены в результате боевых действий.

Как заявляют эксперты по правам человека ООН, всего с 24 февраля покинуть свои дома были вынуждены около 13 млн человек, более 7,5 млн переехали в более безопасные регионы Украины - что составляет примерно 17,5 % от общего населения.

Гуманитарную ситуацию в стране эксперты ООН называют ужасающей - внутренне перемещенные лица, большинство из которых женщины и дети, потеряли практически все, что у них было.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме подчеркнул важность Североатлантического блока и предупредил о затяжной войне.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО:

— Ответственность НАТО состоит в том, чтобы помогать и поддерживать Украину в отстаивании ее права на самооборону. В то же время альянс также несет ответственность за то, чтобы эта война не переросла в полноценную войну между Россией и НАТО. Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе, потому что мы видим, что эта война теперь стала войной на истощение, где украинцы платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя.

В свою очередь на территории Софийского собора в Киеве президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от трех новых послов - США, Молдавии и Индии - и призвал их поддержать Украину в войне, поставив необходимое вооружение для самообороны.

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