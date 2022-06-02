Российское наступление на Славянск и Краматорск

Российские войска медленно, но верно продвигаются в сторону Славянска и Краматорска на востоке Украины. Именно в этом районе шли первые тяжёлые бои в 2014 году. Тогда украинским вооружённым силам удалось вытеснить оттуда сепаратистов.

Теперь представители украинской армии заявляют, что пытаются сдерживать наступление, но им необходимо обещанное Западом тяжёлое оружие.

Славянск, по сообщениям местных властей, подвергается постоянным обстрелам, в том числе ракетным. Немногих оставшихся в городе жителей призывают эвакуироваться.

Северодонецк, который на Западе называли главной оперативной целью Москвы в последние недели, находится почти полностью под контролем российских войск.

В минобороны России на этом фоне заявляют, что за последний месяц сильно иссяк приток иностранных наёмников. Теперь, по мнению Москвы, иностранцы наоборот стремятся покинуть Украину. Российские военные заявляют, что сотни наёмников стали жертвами точечных ударов сразу после прибытия и в районах тренировок.

Оценочные потери вооружённых сил Украины в среду озвучил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, каждый день только в Донбассе ВСУ теряют от 60 до 100 человек убитыми и около 500 ранеными.

Потери российской армии в последний раз официально озвучивались в конце марта. Западные разведки оценивают их в 15 тысяч человек, украинские источники — вдвое больше.