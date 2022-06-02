Упрощённый порядок вступления Украины в ЕС не означает смягчения требований для потенциального нового члена союза. Об этом на международном форуме GLOBSEC в Братиславе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она при этом подчеркнула, по её словам, «моральный долг» ЕС помочь Украине восстановиться после войны.

Наши стандарты и наши требования для вступления в ЕС должны быть соблюдены. Здесь невозможны wild-card или какие-то обходные пути. Важно, насколько быстро, насколько эффективно будет проходить этот процесс. Это зависит от самой страны, но также и от нашей поддержки. Урсула фон дер Ляйен: председатель Европейской комиссии

Российское вторжение стало главной темой этого форума GLOBSEC. Одним из его участников стал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил партнёров за поставки современных вооружений и отметил, что это поможет Киеву одержать победу. Зеленский призывает одновременно усиливать санкционное давление на Москву.

Ранее в обращении к парламентариям Люксембурга президент Украины говорил, что почти 20% его страны находятся под контролем России, около 125 тыс. кв.км. Ещё большие территории загрязнены неразорвавшимися снарядами и минами. При этом, по словам Зеленского, Украине теперь приходится воевать фактически со всей военной мощью России.