Еврокомиссия не намерена смягчать условия вступления Украины в ЕСКомментарии
Упрощённый порядок вступления Украины в ЕС не означает смягчения требований для потенциального нового члена союза. Об этом на международном форуме GLOBSEC в Братиславе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она при этом подчеркнула, по её словам, «моральный долг» ЕС помочь Украине восстановиться после войны.
Российское вторжение стало главной темой этого форума GLOBSEC. Одним из его участников стал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил партнёров за поставки современных вооружений и отметил, что это поможет Киеву одержать победу. Зеленский призывает одновременно усиливать санкционное давление на Москву.
Ранее в обращении к парламентариям Люксембурга президент Украины говорил, что почти 20% его страны находятся под контролем России, около 125 тыс. кв.км. Ещё большие территории загрязнены неразорвавшимися снарядами и минами. При этом, по словам Зеленского, Украине теперь приходится воевать фактически со всей военной мощью России.