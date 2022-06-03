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Украина

"Защищаем Украину уже 100 дней"

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Президент Украины стал для своих соотечественников одним из символов сопротивления
Президент Украины стал для своих соотечественников одним из символов сопротивления   -   Авторское право  AP/Ukrainian Presidential Press Office

Боевые действия, которые в Кремле до сих пор называют "спецоперацией", затянулись уже на сто дней. В Киеве и на Западе говорят о тяжёлых потерях российских войск и о том, что они могут упустить инициативу.

Президент Украины Владимир Зеленский стал для своих соотечественников — и для всего мира — одним из символов сопротивления.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Лидер фракции здесь, глава офиса президента Украины здесь, премьер-министр Украины Шмыгаль здесь, Подоляк здесь, президент здесь. Наша команда намного больше. Вооружённые силы Украины здесь. А самое главное, наш народ, народ нашей страны, здесь. Защищаем Украину уже 100 дней. Победа за нами. Слава Украине".

Несмотря на явные провалы первоначальных планов, в Кремле заявляют, что "некоторые цели "спецоперации" достигнуты", а сама она будет продолжаться.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"От пронацистски настроенных вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни. Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты".

Сейчас оперативное внимание российских войск сосредоточено на востоке Украины, в Донбассе. В руках российских военных уже почти целиком находится Североднецк — столица той части Луганской области, что оставалась под контролем Киева после 2014 года.

Катажина Зыск, Норвежский институт оборонных исследований:

"Проблема в том, что российские аппетиты вряд ли на этом остановятся. Россия, вероятно, будет двигаться дальше на запад. Например, будет пытаться взять Николаев, порт Одессы; и если это удастся, Россия скорее всего попытается вернуться и взять Киев".

Власти Украины заявляют, что сейчас российские войска контролируют около 20% территории страны. В Киеве при этом видят возможность переломить ход боевых действий и призывают Запад наращивать поставки оружия.