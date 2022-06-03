ООН обсуждает порядок наказания за преступления против человечности

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призывает принять международную конвенцию о преступлениях против человечности. С таким заявлением она выступила на заседании Совета безопасности. По словам Бачелет, это необходимо для привлечения виновных к ответственности:

«Если жертвы окажутся в центре внимания при наказании виновных, это будет способствовать неизбежности наказания и правосудию. Речь идёт не просто о благом деле признания жертв, во имя которых инициированы эти процессы. Это поможет выявить и устранить обстоятельства, которые изначально способствовали столь серьёзным преступлениям».

К призыву принять конвенцию о наказании за преступления против человечности присоединилась преседатель Международного суда Джоан Донохью. Инициативу поддержал и председатель Совбеза, премьер-министр Албании Эди Рама:

«Катастрофические потери среди мирного населения, тревожный уровень угрозы продовольственного кризиса, который потенциально может привести к беспрецедентному в истории голоду, - всё это выдвигает проблему ответственности на первый план для Организации объединённых наций и государств-членов. Более того, как мы все могли убедиться, необходимость таких решений усиливает и война России в Украине, создающая многочисленные вызовы и угрозы для всего мира».

Ранее Совет по правам человека ООН поддержал предложение о создании международной группы для расследования преступлений против человечности, совершённых во время российского вторжения.

Управление верховного комиссара по правам человека подтверждает гибель более 4100 мирных жителей Украины, отмечая, что реальное число жертв окажется значительно выше.