Как живёт Мариуполь под российским контролем

После трёх месяцев осады, обстрелов и бомбардировок Мариуполь возвращается к относительно мирной жизни, – но при российской администрации и с соответствующими нововведениями. Так дети начинают снова ходить в школы, где занятия теперь проходят исключительно на русском языке и, как говорят учителя, по российским образовательным стандартам.

«Когда ведёшь урок, кажется, что на улице всё как прежде, как было раньше до всех этих событий», — рассказывает школьная учительница Кристина Ильчук. Её учащиеся уверяют, что рвутся в школу после пережитого:

— Я говорю: Мама, пожалуйста, ну я хочу, я очень хочу (пойти в школу). Сейчас мысленно ты уже находишься всё равно на уровне, когда ты начинаешь уже опять, можешь уже чуть-чуть строить какой-то план жизни.

На улицах Мариуполя организована раздача гуманитарной помощи, продуктов питания и воды. Тут же установлены агитационные автомобили с большими экранами с трансляцией российских федеральных телеканалов. «Говорят, как Россия движется дальше, как Украина отказывается от своих военных», — пересказывает суть увиденного жительница города.

Трамвайное депо в Мариуполе после бомбардировок AP Photo/Alexei Alexandrov

На окраинах Мариуполя французское телевидение сняло кадры, которые вряд ли можно увидеть на российских федеральных телеканалах: это свежие могилы мирных жителей, ставших жертвами боевых действий и ударов по городу. Погибших до сих пор находят при разборе завалов и во временных захоронениях во дворах.

Оценить реальное число жертв сложно. Мариупольцы рассказывают о братских могилах:

«Они (захороненные) в восемь рядов лежат вверх, один на другом, и по три или по сколько их в ряд ещё ложится».

По оценкам украинских властей, в Мариуполе погибли более 20 тыс. мирных жителей. Мэрия заявляет, что теперь российские силовики пытают и убивают активистов и чиновников, отказывающихся сотрудничать.

В Москве, в свою очередь, заявляют, что расследуют преступления украинских силовиков против мирных жителей Мариуполя. Пророссийские сепаратисты обещают восстановить город, объявленный «побратимом» Санкт-Петербурга.