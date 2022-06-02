Зеленский: Украина теряет ежедневно на востоке до 100 солдат

Российские войска взяли под контроль центр Северодонецка. В стратегически важном как для Москвы, так и для Киева, городе ведутся ожесточённые уличные бои. Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что каждый день страна теряет на востоке до 100 солдат убитыми и ещё 500 ранеными.

Идут сражения за соседний Лисичанск. Местные жители, вынужденные прятаться от обстрелов в подвалах, опасаются, что появление российских солдат в городе - лишь вопрос времени.

Олег Григоров, начальник полиции Лисичанской области:

"Это не война на передовой, это война с мирными жителями, которая приводит к уничтожению городов и деревень. Рушит жизни".

Горожане выживают за счёт поставок гуманитарной помощи.

"Честно сказать, я не представляла в свои 65 лет, что окажусь в подвале. Как бомж. Это самая настоящая жизнь бомжей", - говорит пожилая женщина.

Зеленский приветствовал намерение США отправить в Украину более совершенные ракетные системы, так как большая часть восточного региона страны страдает от российских обстрелов. Москва обвинила Вашингтон в том, что тот подливает масло в огонь.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Это является прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь Запад в военные действия".

Опасения в том, что снабжение Украины оружием приведёт к эскалации конфликта, США отвергают. Там уверяют, что новые системы не будут применяться для нанесения ударов по российской территории.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

"Это Россия атакует Украину, а не наоборот. Проще говоря, лучший способ избежать эскалации для России - остановить агрессию и войну, которую она начала. Это вполне в ее силах".

Захватив Северодонецк и Лисичанск, Россия подчинит себе всю Луганскую область. А это - одна из ключевых целей её военной кампании в Украине.