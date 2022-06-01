Северодонецк постепенно переходит под контроль российской армии.

По словам Рамзана Кадырова, бойцы чеченских подразделений и силы самопровозглашенной ЛНР завершили "тотальную зачистку" города, и военные приступают к "более тщательной выборочной проверке отдельных объектов".

В свою очередь украинская сторона заявляет, что Северодонецк контролируется российскими войсками на 70% и пока не окружен.

В то же время жителей города просят не покидать бомбоубежища. Накануне на местном комбинате "Азот" взорвалась емкость с азотной кислотой.

Северодонецк - стратегически важен для обеих сторон. В 2014 году после того, как Луганск перешел под контроль самопровозглашенной ЛНР, Северодонецк стал административным центром Луганской области Украины.

Глава соседней Донецкой области призвал жителей "спасать свои жизни", так как в регионе не осталось безопасных мест. По его словам, накануне в результате ракетного обстрела погибли 4 мирных жителя, еще 7 получили ранения.

Щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені в результаті ракетного удару, завданого росіянами вночі по Слов'янську.... Posted by Павло Кириленко on Monday, May 30, 2022

В своем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил,что вооруженные силы страны добились определенных успехов под Херсоном и в некоторых частях Харьковской области. Но победа Украины, по его словам, зависит именно от поставок современной артиллерии.

США рассматривают возможность отправки Киеву ряда систем вооружений, однако речь не идет о ракетах большой дальности, которые "выходят за рамки поля боя в Украине".

Первый сухогруз покинул порт Мариуполя в сопровождении катеров Черноморского флота России. Сообщается, что судно типа "Славутич" с грузом металла направляется в Ростов-на-дону.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российские военные обеспечат проход судам с украинским зерном, если Киев разминирует свои территориальные воды.

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