ООН: возобновляемая энергия - насущная необходимость

ООН планирует увеличить использование возобновляемых источников энергии, так как опасения по поводу глобальногопотепления расту. В среду организация обнародовала план из 5 пунктов, призванный дать толчок более широкому использованию таких источников, надеясь привлечь внимание всего мира к климатическим изменениям, поскольку метеорологическое агентство ООН сообщило о новых тревожных цифрах.

По данным агентства, последние 7 лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений. В 2021 году были побиты побили 4 рекорда: по уровню потепления океана, по содержанию углекислого газа в атмосфере, по закислению океана и по повышению уровня моря. Экономические потери, связанные с этими изменениями исчисляются сотнями миллиардов долларов, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что отчёт о состоянии климата свидетельствует о неспособности человечества справиться с этой проблемой.

"Глобальная энергетическая система нарушена и приближает нас к климатической катастрофе", - заявил Гутерриш, добавив:

"Если мы будем действовать вместе, преобразование возобновляемых источников энергии может стать мирным проектом XXI века. Каждая страна, город и гражданин, каждое финансовое учреждение, компания и организация гражданского общества должны сыграть свою роль. Но самое главное, пришло время для лидеров - как государственных деятелей, так и частных лиц - прекратить говорить о возобновляемых источниках энергии как об отдалённом проекте будущего. Потому что без возобновляемых источников энергии не может быть будущего. Как ясно из сегодняшнего отчёта, пора резко начать переход на возобновляемые источники энергии, пока не стало слишком поздно".

В плане, выработанном в преддверии следующей конференцию ООН по климату, которая состоится в ноябре в Египте, Гутерриш в частности призвал снять защиту с интеллектуальной собственности в возобновляемых технологиях и содействовать их передаче, а также расширить доступ к цепочкам поставок и сырью, используемому в возобновляемых источниках, которые сейчас сосредоточены в нескольких могущественных странах.

Глава ООН хочет, чтобы правительства провели реформы таким образом, чтобы они могли продвигать возобновляемые источники энергии - например, путём ускоренного осуществления проектов в области солнечной и ветровой энергии. Он также призвал отказаться от государственных субсидий на ископаемое топливо, которые в настоящее время составляют 0,5 трлн долларов в год. Это непростая задача: такие субсидии могут облегчить бремя карманов многих потребителей, но в конечном итоге помогут влить деньги и в государственную казну.

"В то время как люди страдают от высоких цен на заправке, нефтегазовая отрасль загребает миллиарды, - сказал Гутерриш. - Этот скандал должен прекратиться".

Генеральный секретарь ООН считает , что частные и государственные инвестиции в возобновляемые источники энергии должны утроиться, по крайней мере, до 4 трлн долларов в год. Он отметил, что государственные субсидии на ископаемое топливо сегодня более чем в три раза превышают субсидии на возобновляемые источники энергии.

Эти инициативы ООН основаны на центральной идее: выбросы парниковых газов в индустриальную эпоху собирают избыточное тепло в атмосфере, на поверхности Земли, в океанах и морях.

Ученый-климатолог Зик Хаусфатер из технологической компании Stripe and Berkeley Earth, некоммерческой организации, занимающейся наукой об окружающей среде, говорит, что хороший способ добиться нулевых выбросов — "сделать чистую энергию дешевой".