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Австрия

Шварценеггер: "На наших руках кровь"

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Климатический саммит в Вене проводится по инициативе австрийского уроженца Шварценеггера уже несколько лет
Климатический саммит в Вене проводится по инициативе австрийского уроженца Шварценеггера уже несколько лет   -   Авторское право  Theresa Wey/The Associated Press

Арнольд Шварценеггер призвал страны мира как можно скорее отказаться от поставок топливных ресурсов из России, в том числе ради климата. Американский актёр и политик выступил на климатическом саммите в Вене — это мероприятие проводится по его инициативе уже несколько лет.

Арнольд Шварценеггер, актёр:

"Независимо от того, что вы думаете по этому поводу, на наших руках кровь, потому что мы финансируем войну. Не нужно врать самим себе. У нас уже есть всё необходимое для того, чтобы отказаться от ископаемог о топлива. А теперь есть и нравственный долг использовать эти технологии".

Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш также обвиняет ведущие страны мира в нежелании следовать целям углеродной нейтральности и "озеленения" экономики.

Антониу Гутерриш, Генеральный Секретарь ООН:

"Позвольте мне сказать откровенно: большинство национальных программ по борьбе с изменением климата недостаточно хороши. И это не только моё мнение. Наука и общественное мнение ставят жирную "двойку" робкой климатической политике. Мы являемся свидетелями исторического, опасного разрыва. Наука и граждане требуют амбициозных действий в области изменения климата. А многие правительства просто тянут время".

Глобальные климатические задачи, одобренные многими международными организациями на многих встречах — достичь углеродной нейтральности к 2050 году и тем самым ограничить рост температуры 1,5 градусами. Однако многие специалисты сильно сомневаются в достижимости таких целей.