"Защитите нас — защитите себя": Владимир Зеленский выступил на форуме GLOBSEC

"Защитите нас - защитите себя" - главный посыл Владимира Зеленского европейским лидерам на форуме GLOBSEC в Братиславе. Украинский президент еще раз призвал принять его страну в состав ЕС.

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Мы должны укреплять единство Украины, предоставив ей статус кандидата в Евросоюз, а затем и полноправного члена. У России не может быть соблазна даже предположить, что европейские страны не поддерживают Украину в этом вопросе. Мы не должны этого допустить.

Президент Словакии также подчеркнула, что борьба Украины – это борьба всей Европы, проведя аналог со Второй мировой войной.

Зузана Чапутова, президент Словакии:

— В 1938 году в Мюнхене мировые державы думали, что смогут обеспечить мир с Адольфом Гитлером, предоставив ему часть нашей территории. Менее чем за год мир был втянут в тотальную войну. Давайте не будем повторять ту же ошибку.

Глава Еврокомиссии со сцены заявил, что моральный долг Европы - помочь Украине вступить в ЕС. Она заявила, что интересы Европы ясны.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

— Украинцы должны выиграть эту войну. И Путин должен увидеть, что для него это серьезный стратегический провал. Вторжение в суверенную страну обходится агрессору огромной ценой.

Конференция по безопасности продлится до субботы, где выступят сотни спикеров в том числе 10 президентов и глав правительств.