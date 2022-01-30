В Болгарии назрела судебная реформа

Новое коалиционное* правительство Болгарии намерено сдержать свои предвыборные обещания и провести в стране судебную реформу, а также добиться ощутимых результатов в борьбе с коррупцией.

Премьер-министр Кирил Петков заявил в Брюсселе, что его кабинет работает над механизмом, позволяющим расследовать деятельность генерального прокурора, если его подозревают в совершении преступлений.

В этом случае функции генерального прокурора временно перейдут судье, который сможет проводить расследование. Кирил Петков Премьер-министр Болгарии

Тем не менее правительство Петкова испытывает трудности с реформированием судебной системы.

У правящей партии нет необходимого большинства для утверждения конституционных изменений, она также не может заменить собой Высший судебный совет или Генеральную прокуратуру. Кирил Петков Премьер-министр Болгарии

Правительству будет необходимо заручиться поддержкой перешедшей в оппозицию партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии").

Генеральный прокурор Иван Гешев также отвечал на вопросы евродепутатов из мониторинговой группы. Он обеспокоен тем, как болгарское правительство собирается претворить реформу в жизнь . Законодательство страны не предусматривает какого-либо механизма контроля за деятельностью генпрокурора и тем более его судебного преследования.

Неподотчётность генерального прокурора – это "законодательная проблема". Евродепутаты не следуют рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы. В соответствии с постановлением конституционного суда, прокурор может находиться под следствием. Иван Гешев Генеральный прокурор Болгарии

Доцент и специалист в области конституционного права Наталия Киселова пояснила, как можно провести судебную реформу: "Если генеральному прокурору будут выдвинуты обвинения, методом случайной выборки будет назначен судья, который будет обладать полномочиями для следственных действий. Он займётся сбором доказательств".

Эксперт также добавила, что судебную реформу можно осуществить путем внесения поправок в соответствующие законы вместо того, чтобы переписывать конституцию. Например, Высший судебный совет может предоставить назначенному судье право вести расследование деятельности генерального прокурора.Остается определить, кто может подать иск против генпрокурора. Наталия Киселова: "Мне кажется, нужно предусмотреть несколько случаев для подачи иска против генерального прокурора. Ведь цель – разработать работающий, а не фиктивный механизм судебного контроля".

Ожидается, что министр юстиции Болгарии подготовит окончательный пакет поправок в закон о судоустройстве, который отправится в парламент для рассмотрения депутатами в срочном порядке.

*Движение "Продолжаем перемены" (ПП) Кирила Петкова сформировало правительственную коалицию с Болгарской социалистической партией, популистами "Есть такой народ" и либералами и зелёными из блока "Демократическая Болгария".