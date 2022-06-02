"Город-кладбище": интервью с мэром Мариуполя

"Город-кладбище": интервью с мэром МариуполяКомментарии
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С начала вторжения в Украину одной из главных целей России стало взятие Мариуполя. Разрушение жилых районов, где под обломками домов остаются тела погибших, штурм "Азовстали", обстрел драмтеатра, роддома стали символами этой войны.
Корреспондент Euronews Анелиз Боржес поговорила с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко.
Сейчас город на Азовском море полностью находится под контролем России и самопровозглашённой ДНР. В некогда 400-тысячном Мариуполе остаются, по разным данным, около 100-150 тысяч человек. Как и тысячи местных жителей, признанный Киевом градоначальник был вынужден уехать на территорию, подконтрольную Украине.
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