"Город-кладбище": интервью с мэром Мариуполя

С начала вторжения в Украину одной из главных целей России стало взятие Мариуполя. Разрушение жилых районов, где под обломками домов остаются тела погибших, штурм "Азовстали", обстрел драмтеатра, роддома стали символами этой войны.

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес поговорила с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко.

Город превратился в одно сплошное кладбище. По нашим самым осторожным подсчётам, здесь погибло больше людей, чем за 2 года фашистской оккупации с 1941 по 1943 гг. Тогда лишились жизни чуть более 10 тысяч человек. А в наше время за два месяца бомбардировок были убиты более 20 тысяч муриупольцев. Вот почему мы также указываем на тяжелейшую эпидемиологическую ситуацию. В городе были устроены стихийные захоронения, надвигается летняя жара. Канализационная система не работает. Мусор никто не собирает. К тому же в Мариуполе прошли проливные дожди. Вадим Бойченко Мэр Мариуполя

Сейчас город на Азовском море полностью находится под контролем России и самопровозглашённой ДНР. В некогда 400-тысячном Мариуполе остаются, по разным данным, около 100-150 тысяч человек. Как и тысячи местных жителей, признанный Киевом градоначальник был вынужден уехать на территорию, подконтрольную Украине.

Пока живы мариупольцы, жив и наш город. Не сомневаюсь, что мы вернём Мариуполь Украине. Это произойдёт уже в этом году, и мы отстроим новый, современный город-герой Мариуполь. Это будет лучший город в мире. В мире, где есть свобода, где есть демократия, в мире, имя которому - Европа. Вадим Бойченко Мэр Мариуполя

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