Мариуполь: "Заминированные тела"

В минобороны России заявляют, что во время обследования "Азовстали" обнаружили автофургон с погибшими украинскими военнослужащими. Внутри найдены 152 тела — и четыре взрывных устройства. Российские военные утверждают, что заминированный грузовик — украинская провокация.

Игорь Конашенков, официальный представитель минобороны РФ:

"По результатам допросов пленных боевиков "Азова" установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева. Цель провокации – обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую "репутацию" киевского режима и лично Зеленского".

Киев также обвиняет Россию в нежелании забирать тела своих солдат, и в том, что отступающие российские войска бросают своих погибших товарищей. В начале мая СМИ сообщали о целых вагонах-рефрижераторах, подготовленных украинской стороной.