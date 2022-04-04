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Венгрия

В Венгрии провалился референдум об ЛГБТ-просвещении

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 Андрей Позняков
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Будапешт
Будапешт   -   Авторское право  Petr David Josek/AP

Одержав победу на парламентских выборах в Венгрии, консервативная коалиция не смогла, тем не менее, добиться достаточно широкой поддержки нашумевшего законопроекта об ЛГБТ. На референдум был вынесен вопрос о запрете распространения в государственных школах информации о сексуальной ориентации и возможностях смены пола.

Согласно официальным данным, голосование провалилось: в нём приняли участие менее половины избирателей, всего около 45%. При этом более 90% из них поддержали инициативу, но их мнение теперь не может быть учтено.