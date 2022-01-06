Европейский Суд по правам человека закрыл тяжбу о "гей-торте"

"Семь лет продолжалась тяжба борца за права ЛГБТ Гарета Ли с христианской пекарней в Белфасте, которая отказалась изготовить для него торт с надписью "Поддержите супружество геев", - передаёт корреспондент Euronews Мейв Макмахан. - В четверг Европейский суд по правам человека признал иск этого британца неприемлемым. В 2014 году Ли попытался заказать за 36,5 фунтов стерлингов торт с изображением двух героев "Улицы Сезам" мужского облика. В те времена однополые браки в Северной Ирландии были запрещены. Кондитеры посчитали призыв на торте несовместимым с их религиозными взглядами. Судьи в Страсбурге решили, отмена заказа не связана с сексуальной ориентацией заказчика. По мнению ЕСПЧ, христианская пекарня отказалась бы изготовлять торт в поддержку гей-браков для любого клиента, не только для Гарета Ли. Профессор европейского права Тобаес Лок назвал это дело особенно сложным":

"Большинство дел, которые рассматривает Европейский суд по правам человека, относятся к нарушением государством чьих-либо прав. Но в данном случае имеются по сути две частные стороны, между которыми разгорелся конфликт, касающийся свободы религии и свободы выражения мнений".

"Г-н Ли вложил много усилий, пота и слез в это дело, - сказал адвокатом Киаран Мойна. - То, что оно наконец, закрыто, по-моему даже хорошо. И всё же мой клиент разочарован. Такие претензии, как у него, не могут быть отметены, только потому что Европейский суд по правам человека не осознал их важности и не внёс ясности в ситуацию с учётом её изменения. В итоге неопределенность на главных улицах Северной Ирландии сохраняется".

Профессор европейского права считает, что суд мог бы способствовать укреплению справедливости на европейском уровне и либерализации общества:

"Не будем забывать, что Европейский суд по правам человека принимает решения от имени 47 европейских государств, обязательные для исполнения во всех из них. А некоторые из этих государства не заслужили доброй репутации в области прав человека, особенно когда речь идёт о людях из ЛГБТ-сообщества".

Ранее британский Верховный суд отменил решение о возмещении пекарне Ashers ущерба в размере 500 фунтов. В ЕСПЧ пояснили, что дело относилось не к Европейской конвенцией по правам человека, а к внутреннему законодательству Соединённого Королевства. Британская организация Христанский институт приветствовала решение судей в Страсбурге как хорошую новость для свободы слова.