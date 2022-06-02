Россия не будет продавать нефть себе в убыток: об этом заявили в Кремле в ответ на слова президента США Джо Байдена о том, что Запад рассматривает возможность продолжить покупку российского сырья, но по цене ниже рыночной. Ранее СМИ сообщали, что закупки подешевевшей российской нефти увеличили Индия и Китай.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

"Это вопрос экономики. Дело в том, что там все равно логистические проблемы продолжаются, что ведёт к дестабилизации общемирового энергетического рынка. В любом случае всё регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями. В любом случае, если где-то спрос сокращается, то где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков и поиск наиболее благоприятных условий".

Накануне Wall Street Journal сообщил, что трейдеры уже находят способы обойти санкции, и в США всё равно поступают продукты переработки, содержащие российскую нефть — несмотря на то, что Джо Байден ввёл полный запрет на импорт ещё 8-го марта.

Страны ЕС во вторник договорились о введении частичного эмбарго на российскую нефть: предполагается, что к концу года Европа будет покупать в десять раз меньше, чем сейчас. Временное исключение сделано для не имеющих выхода к морю Чехии, Словакии и Венгрии.