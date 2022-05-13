Киев ведёт "трудные" переговоры об эвакуации военных с "Азовстали". Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. По её словам, речь идёт пока об обмене 38 тяжелораненых на пленных российских солдат. Посредником выступит Турция, также в переговорах участвует Красный крест.

7 мая было объявлено о завершении эвакуации гражданских с "Азовстали". В минобороны России говорили о всех мирных жителях, в Киеве — о детях, женщинах и стариках. По словам мэра Мариуполя, в убежищах до сих пор могут находиться до ста гражданских — наряду с несколькими сотнями украинских военных, пограничников и полицейских.

Евгений Сухариков, отец военнослужащего полка "Азов"

"То, что сейчас там происходит — это не война, это бойня. Это нарушение любых конвенций, это просто уничтожение окружённых людей".

На востоке Украины обстрелам уже несколько дней подвергается город Бахмут между Луганском и Донецком. По заявлениям украинской стороны, российские войска держат под обстрелом автотрассу Лисичанск-Бахмут, из-за чего стала невозможна эвакуация мирных жителей.

Украинские военные на этом фоне сообщают, что продолжают успешные контрнаступательные действия в районе Харькова. Тем не менее, второй по величине город Украины продолжает подвергаться обстрелам, и многие жители ищут укрытия в метро. Там устраивают, в том числе, уроки для школьников.

Для студентов тоже стараются организовывать дистанционное обучение, хотя этому мешают проблемы с доступом к интернету.

При этом глава города не исключил, что наземный транспорт могут запустить уже на следующей неделе, а для восстановления работы метро может понадобиться два месяца.