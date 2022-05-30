Северодонецк: кольцо замыкается

Закрепившись на окраинах, российские войска продвигаются к центру Северодонецка. За город в Луганской области, который по масштабам разрушений уже напоминает Мариуполь, ведутся ожесточённые сражения.

В окрестностях танки и авиация пытаются перерезать линии снабжения ВСУ и замкнуть их в кольцо.

Доставить гуманитарную помощь и эвакуировать жителей почти невозможно: основной для этого путь - трасса Бахмут-Лисичанск под обстрелом. В последнем тоже идут тяжёлые бои.

"Цель - окружить, конечно. В городском бою потери наступающих сил гораздо крупнее, чем у обороняющихся. Поэтому наша цель не положить народ", - говорит российский военный.

Северодонецк и Лисичанск - промежуточные цели военной кампании Москвы. Её "безусловным приоритетом"министр иностранных дел России накануне назвал "освобождение Донецкой и Луганской областей". На остальных территориях, где идёт операция "решать свое будущее должны жители этих районов", уточнил Сергей Лавров.

О масштабах боевых действий в Донбассе говорит и используемое вооружение. Минобороны России опубликовало видео работы штурмовика Су-25 и многоцелевых вертолётов Ми-8, которые, по словам представителей ведомства, ведут патрулирование под прикрытием ЗРПК "Панцырь-С".

Между тем, в пригород столицы Украины Бучу в понедельник приехала министр иностранных дел Франции.

Катрин Колонна, министр иностранных дел Франции:

"Этих преступлений в Буче не должно было быть. И это не должно повториться. Я желаю украинцам только лучшего, чтобы в их страну мир вернулся как можно скорее. Это то, чего они хотят сами. Франция поддерживает Украину. Вместе с союзниками мы сделаем все, что в наших силах, чтобы мир вернулся в эту страну".

Тем временем в столице Бельгии собрались многочисленные про украинские манифестанты, требуя от стран-членов Евросоюза отказаться от российских нефти и газа.

Акция протеста прошла в преддверии саммита ЕС в Брюсселе, участники которого как раз обсудят очередной пакет санкционных мер в отношении России.