Как вырастить и вывезти зерно во время войны

Растущий продовольственный кризис усугубляется войной в Украине. Страна является одним из крупнейших в мире экспортёров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, но война и российская блокада черноморских портов остановили большую часть этого потока.

Работа украинских фермеров сильно осложнилась: многие поля заминированы или расположены слишком близко от линии фронта и опасны для посещения, а сельскохозяйственная техника и склады в значительной степени разрушены.

"Ситуация сейчас такова, что у нас нет (сельскохозяйственных) машин, мы вернули землю, которая не заминирована, где мы можем работать, но не машины, потому что они в основном уничтожены, основное оборудование все уничтожено", - говорит фермер Михаил Перушенко.

В районе Харькова боевые действия идут в сельской местности к северу от города, и работа на большей части сельскохозяйственных угодий ещё не возобновилась к моменту посева. В других местах фермеры стараются засеять землю везде, где это возможно, побольше и побыстрее. Работая в тандеме, трактористы визуально координируют друг друга, чтобы избежать воронок, оставленных снарядами.

"Воронок много , всё поле в дырах от обстрелов. Сейчас у нас тут не стреляют, но другие поля обстреливают, а у нас ракеты ещё остались в земле. Проезжаем мимо них и сеем. Что мы ещё можем сделать?" - говорит тракторист Александр Безуглый.

В субботу президент РФ Владимир Путин сказал лидерам Франции и Германии в телефонном разговоре, что Россия готова обсудить способы, позволяющие Украине возобновить отгрузки зерна из черноморских портов. Ранее российские военные сообщили о том, что завершили разминирование и эвакуацию затонувших кораблей в Азовском море, чтобы порт в Мариуполе мог возобновить работу.

Власти самопровозглашённой ДНР заявили, что Мариупольский порт будет готов к приему судов к концу мая; шесть иностранных сухогрузов всё ещё остаются в гавани, ожидая отправки в порты приписки. Минобороны РФ говорит, что предложило коридоры для их выхода.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна в принципе готова договориться о коридорах, но не уверена, что может доверять России в разрешении безопасного прохода.