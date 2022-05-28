Париж: в ожидании финала Лиги чемпионов

Футбольная лихорадка охватила столицу Франции, где пройдёт финал Лиги чемпионов. В Париже "Ливерпуль" готовится сразиться с мадридским "Реалом". Лос Бланкос возлагают надежды на своего звездного форварда Карима Бензема, который в этом сезоне забил 15 голов за испанскую команду. А подопечные Клопа будут бороться за тройной трофей. И болельщики в них верят:

- Мы уважаем другие клубы, мы всегда уважаем других болельщиков и другие клубы. Это сильный европейский клуб, как и мы. Вот почему это особый случай, когда мы оба играем вместе. Но мы их победим.

- Я немного нервничаю, вы знаете. Мы проиграли в прошлом сезоне и проиграли в последнем финале, но я думаю, что пришло время взять реванш. Так что да, я уверен, что мы справимся со своей задачей.

"Ливерпуль" и "Реал" встречаются в финале Лиги чемпионов во второй раз за последние пять лет. В случае победы Королевского клуба Анчелотти станет первым тренером, выигравшим турнир четыре раза. Болельщики очень на это надеются:

- Финал никогда не бывает лёгким. Финал дается нелегко, потому что до него доходят лучшие, но Мадрид есть Мадрид: каждый раз, когда мы доходим до финала, мы его выигрываем. Кроме того, у нас есть тот ген, с которым мы выигрываем все. "Реал" — это другая команда, отличная от других.

Пока зрители с нетерпением ждут начала матча, УЕФА развлекает любителей футбола, организовав турнир для проверки навыков и небольшую футбольную площадку в фан-зоне, предназначенную для товарищеских игр между болельщиками.