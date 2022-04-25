Пророссийский автопробег в Германии

Пророссийский автопробег в ГерманииКомментарии
На фоне всё новых сообщений об обстрелах жилых домов в Украине и гибели людей, слышны голоса и тех, кто одобряет действия России. Германия - не исключение. Там регулярно проходят акции в поддержку Владимира Путина. Как этот автопробег под российским триколором с участием около ста автомобилей.
"Разве Путин не военный преступник?" - спрашивает журналист.
"Нет, он не военный преступник", - отвечает мужчина, не пожелавший представиться.
"Но в Украине убивают мирных жителей", - парирует журналист.
"У вас неверная информация", - настаивает собеседник.
Если устраивать такие манифестации в стране не запрещено, то демонстрация буквы Z как символа вторжения России в Украину, по решению немецких властей, считается незаконной.
"Это не война, а спецоперация. Как американский "Черный орёл". Точь в точь. Только злодеями всегда выставляют русских", - гвоорит демонстрант по имени Дмитрий.
"Вы видели фотографии убитых мирных жителей из Бучи?" - задёт ему вопрос журналист.
"Это провокация. Есть доказательства. Но их в Германии не показывают", - уверяет он.
"Правительству следует сделать что-то, чтобы защитить нас", - считает этот водитель. Участники акции сетуют на то, что в последнее время русскоязычное население страны всё чаще сталкивается с дискриминацией.
"Вы говорите о дискриминации, но в Украине российские солдаты убивают гражданских", - говорит корреспондент.
"Без комментариев. Что бы там ни было, я поддерживаю мир", - заявляет Наталья, одна из организаторов автопробега.