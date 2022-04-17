В Германии обсуждают представление военной помощи Украине

На пасхальных маршах в Германии звучали призывы остановить войну против Украины.

традиционные шествия прошли на фоне споров в обществе о необходимости поставок вооружения украинской армии. Некоторые участники выступили против увеличения военной помощи , другие говорят что поменяли мнение из-за вторжения российских войс

В Берлине состоялись два пасхальных марша. Альтернативу традиционному шествию организовали Альянс украинских организаций и инициатива Adopt a Revolution. Участница это мероприятия Мартина говорит: "Я с тяжелым сердцем это признаю, но, видимо, нужно предоставить оружие. Я абсолютно против существования оружия, все оружие в мире должно быть уничтожено, но ситуация исключительная".

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Выступавшие против представители "зеленых" также начинают менять свое мнение.

"Пасхальные марши имеют значение и полезны, если они призывают к миру, призыв к миру должен быть обращен только к Путину, в этом отношении нужно проявить осторожность и не призывать Украину остановить борьбу. И если такие призывы прозвучат, то я на такие пасхальные марши ходить не буду . Если скажут, что Путин — агрессор, остановите войну, выведете войска, прекратите убийства, тогда у пасхальных маршей есть цель", — заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

В правительстве ФРГ пока идут обсуждения возможности предоставления Украине танков и другого тяжелого вооружения.