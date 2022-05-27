Александр Де Кроо: "Украина очаровывает мир своими взглядами"

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо активно участвовал в Давосском форуме и готовится к работе на грядущем саммите ЕС. Он дал интервью нашему телеканалу. Вот несколько ключевых моментов этого разговора.

"Единство не испарится"

Единство стран ЕС по Украине - плод "умения слушать друг друга", убежден Де Кроо. По его мнению, члены Евросоюза сохранят солидарность, ее Де Кроо называет "главным посланием ЕС России" в столь сложный период.

"Россия очень изолированна, - отмечает политик. - На другом полюсе - Украина. Она сегодня повсюду, присутствует или участвует в любой дискуссии. Это доказывает, что одна политическая система устарела, а другая нова. Украина сегодня играет с привлечением того, что можно назвать силой соблазнения. Они очаровывают мир своей историей, своими взглядами, которые отстаивают. Это очень умный способ сформировать коалицию вокруг идеи, дела, за которое выступаешь".

Расходы на оборону не только для оборону

Бельгия обязалась выполнить требование НАТО о выделении 2% ВВП на оборонные расходы к 2035 году, но Де Кроо призвал не просто наращивать вложения в оборону, но и реструктурировать их.

"Если мы решаем тратить больше, я бы предпочел иметь промышленные заказы у европейских фирм, чтобы мы развивали у себя технологии, в том числе и те, которые можно применять за пределами армии и обороны. Еще один элемент - большая отдача для общества. Если мы расширяем расходы, то я хочу, чтобы наши инвестиции (в кибербезопасность, к примеру) приносили пользу всем. Если мы занимаемся разведкой, я жду, что она поможет защищать и нашу промышленную политику", - говорит Де Кроо.

Общество должно быть "за"

Страны ЕС не могут договориться о целесообразности расширения санкций против России, в частности, о введении нефтяного эмбарго. Де Кроо считает, что договоренность возможна при условии, что все страны будут учитывать потребности своих граждан.

"Да, я, думаю, это возможно, но нам нужно дать ответы на вопросы, которые я считаю легитимными. Они, кстати, касаются не только Венгрии, это опасения всех европейских граждан. Наша внешняя политика выстоит только при условии, что средний класс способен ее поддержать. Вообще поддержка населения - очень важная вещь. Боюсь, нас ждет долгий период нестабильности, и мы должны быть уверены, что люди не будут страдать слишком сильно".

Помощь вне зависимости от членства в ЕС

Не исключая членства Украины в ЕС в долгосрочной перспективе, Де Кроо считает ошибочным увязывать этот процесс с тем, что необходимо Украине сегодня - а это окончание войны и восстановление.

"Процесс вступления в ЕС долгий, и этому есть причины, - напоминает бельгийский премьер. - Мы в Европе в свое время разработали огромное количество правил. Если кто-то вступает в Европейский Союз, он должен быть готов по всем пунктам. Сегодня Украине нужна поддержка, и мы ее предлагаем. Когда война закончится (а мы всегда надеемся на лучшее), то речь пойдет и о поддержке в восстановлении, причем как материальном , так и нематериальном. Здесь я имею в виду создание институтов, обеспечение верховенства закона, борьбу с коррупцией и так далее. Но для меня это - нечто иное, чем подготовка к членству в ЕС. Одно другого не исключает, но вступление - длительный процесс".