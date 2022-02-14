Лига чемпионов возвращается: евровесну открывают ПСЖ и "Реал Мадрид"Комментарии
Европейская весна в Лиге чемпионов начинается с битвы двух грандов - ПСЖ и "Реал Мадрида".
К 1/8 финала клубы подошли не в лучшей форме. Обе команды сенсационно вылетели из розыгрыша кубков своих стран и показывают не вполне уверенную игру в чемпионатах, теряя очки, но несмотря на это сохраняют лидерство.
Под вопросом и участие в матче главных звезд с обеих сторон - Неймара и Карима Бенземы.
Но тренер ПСЖ Маурисио Почеттино верит в свою команду.
Также во вторник в Лиге чемпионов сыграет другая пара - "Спортинг" и "Манчестер Сити".
Здесь явным фаворитом считают горожан, финалистов прошлого сезона, португальцы же пробились в плей-офф турнира впервые с 2009 года. Но в группе "Спортинг" показал впечатляющую игру, выбив из турнира дортмундскую "Боруссию".
Ответные матчи команды проведут 9 марта.