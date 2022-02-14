Лига чемпионов возвращается: евровесну открывают ПСЖ и "Реал Мадрид"

Европейская весна в Лиге чемпионов начинается с битвы двух грандов - ПСЖ и "Реал Мадрида".

К 1/8 финала клубы подошли не в лучшей форме. Обе команды сенсационно вылетели из розыгрыша кубков своих стран и показывают не вполне уверенную игру в чемпионатах, теряя очки, но несмотря на это сохраняют лидерство.

Под вопросом и участие в матче главных звезд с обеих сторон - Неймара и Карима Бенземы.

Но тренер ПСЖ Маурисио Почеттино верит в свою команду.

Здесь нет фаворита. Я думаю, что это игра на выбывание, которая могла бы быть финалом Лиги чемпионов из-за имен двух команд, игроков и их качества. ПСЖ ждал этого титула более 50 лет, и мы - претенденты Маурисио Почеттино главный тренер ПСЖ

Также во вторник в Лиге чемпионов сыграет другая пара - "Спортинг" и "Манчестер Сити".

Здесь явным фаворитом считают горожан, финалистов прошлого сезона, португальцы же пробились в плей-офф турнира впервые с 2009 года. Но в группе "Спортинг" показал впечатляющую игру, выбив из турнира дортмундскую "Боруссию".

Ответные матчи команды проведут 9 марта.