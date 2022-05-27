Украинцы о Зеленском: "Мы его благославляем"

Этот человек не нуждается в представлении: президент Украины Владимир Зеленский стал символом страны как в ней самой, так и за её пределами:

_- На данный момент он является символом не только для всей нашей страны, но и, можно сказать, для всего мира стал символом борьбы с агрессором. Мы не просто надеемся, мы верим, что всё будет лучше, чем было. _

Эту веру поддерживает в своихсоотечественниках бывший актёр, который, прежде чем стать знаменитым, вырос в одном из рабочих кварталов Кривого Рога. Здесь его помнят и гордятся земляком:

_- Конечно, я знаю его. Он играл в футбол с моими детьми. Весёлый такой был парень, я лично его не знала, мне о нём сын рассказывал. _Во-первых, он такой смелый, он простой. Не похоже, что он коррумпирован - во всяком случае, так нам кажется. Мы его благославляем.

- Я думаю, что нам очень повезло с нынешним президентом. Мне кажется, что всё, что он делает - это супер.

- Очень хороший человек, добросовестный человек. Мы ему верим. Мы гордимся им, он объединил весь мир. И мы верим, что всё у нас будет хорошо.

Когда Россия вторглась в Украину, стало известно, что Зеленский отказался покидать свою страну. Он заявил, что будет защищать её, и с тех пор неустанноработает над тем, чтобы мобилизует весь мир для военной и финансовой поддержки Украины. Некоторые считают, что ему удаётся изменить тенденции в политических процессах.

- Из-за агрессии России, из-за войны России мы считаем, что международные законы больше не работают, - говорит политаналитик Сергей Быков. - Баланс сил не работает, и международные организации, такие, как ООН, не работают — они не могут остановить агрессию. Поэтому мы должны построить новую систему международных отношений, и Владимир Зеленский — один из тех, кто строит эту новую систему международных отношений.

В то время, как его страна продолжает сражаться с пятой по численности армией мира, Зеленский уже сейчас одержал свою первую победу, привлекая внимание всей планеты к происходящему в Украине и работая над тем, чтобы это внимание ослабло.