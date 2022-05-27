Украинская армия отступает в Донбассе

Ситуация в Донбассе "чрезвычайно плоха" для украинских войск, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Российская армия при поддержке тяжелой артиллерии ведет наступление сразу на нескольких направлениях и достигает успехов, признают в Киеве. Под контролем Украины остается лишь 5% Луганской области и около 40% Донецкой.

В частности, российские войска взяли под полный контроль город Лиман и, вероятно, практически окружили Северодонецк — "украинский" центр Донецкой области. По данным местных властей, более половины жилых домов в городе разрушены, 90% повреждены. В подвалах прячутся около 12 тысяч человек.

При этом в российском Минобороны продолжают настаивать на том, что армия наносит удары лишь по военным объектам. По данным ведомства, в четверг снаряды ударили по 550 из них. В Минобороны утверждают, что во время атаки погибли 250 украинских военных.

В середине мая местные власти и западные военные эксперты сообщили, что Украина выиграла битву за Харьков. Российская армия, действительно, отступила, но остается в регионе и на этой неделе возобновила обстрелы второго по величине украинского города. Накануне по меньшей мере 9 человек погибли в результате бомбардировки, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Среди них был пятимесячный ребенок. Как минимум 17 мирных жителей получили ранения. Харьковчане вынуждены опять использовать метро, которое снова заработало лишь в понедельник, как бомбоубежище.