Зеленский призвал Совбез ООН привлечь Россию к ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета безопасности ООН, посвящённом ситуации в его стране. Заседание созвала Великобритания.

Обвинив российские войска в совершении военных преступлений, он призвал международное сообщество привлечь Москву к ответственности.

"На сегодняшний день в результате действий России__на территории моей страны совершаются самые страшные военные преступления за всё время после завершения Второй мировой войны", - сказал Зеленский, задавшись вопросами: "Где безопасность, которую должен гарантировать Совет безопасности? Где тот мир, ради гарантирования которого создавалась ООН?"

"Хочу воспользоваться виртуальным участием в нашем заседании президента Украины и обратиться к нему: "Мы оставляем на вашей совести бездоказательные и огульные обвинения в адрес российских военнослужащих, которые не подтверждаются никакими свидетельствами очевидцев", - ответил Зеленскому представитель России при ООН Василий Небензя.

Немедленно прекратить войну на Украинепризвал генеральныйсекретарь ООН Антониу Гутерриш, подчеркнув, что речь идет о полномасштабном вторжении постоянного члена Совбеза ООН на территорию соседней страны.

"Война в Украине из-за её характера, интенсивности и последствий - один из величайших вызовов международному порядку и архитектуре глобального мира, основанным на Уставе Организации Объединенных Наций", - сказал Гутерриш.

Тем временем война на Украине продолжается. Сотни мирных жителей пытаются бежать на запад с востока страны, опасаясь наступления российских войск. Поезда переполнены, и на автомагистралях образовались многокилометровые пробки. огромные пробки. Власти восточных регионов посоветовали людям уходить, чтобы не оказаться в зоне боевых действий.