Париж в ожидании главного матча года - финала Лиги чемпионов

Праздник футбола в Париже. Фанаты мадридского "Реала" и "Ливерпуля" съезжаются на самый важный европейский матч года - финал Лиги чемпионов.

Изначально он должен был пройти на "Газпром арене" в Санкт-Петербурге, но из-за войны в Украине УЕФА перенес его на "Стад де Франс".

Власти ожидают во французской столице до 40 тысяч фанатов "Ливерпуля" без билетов.

Что касается победителя - букмекеры отдают предпочтение команде Юргена Клоппа.

Парижские власти организовали две отдельные фан-зоны для болельщиков клубов, а также запретили им доступ на Елисейские поля во второй половине дня во избежание инцидентов.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.