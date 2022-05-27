Париж в ожидании главного матча года - финала Лиги чемпионов

Париж в ожидании главного матча года - финала Лиги чемпионовКомментарии
Euronews
Авторское право кадр из видео AFP-
Праздник футбола в Париже. Фанаты мадридского "Реала" и "Ливерпуля" съезжаются на самый важный европейский матч года - финал Лиги чемпионов.
Изначально он должен был пройти на "Газпром арене" в Санкт-Петербурге, но из-за войны в Украине УЕФА перенес его на "Стад де Франс".
Власти ожидают во французской столице до 40 тысяч фанатов "Ливерпуля" без билетов.
Что касается победителя - букмекеры отдают предпочтение команде Юргена Клоппа.
Парижские власти организовали две отдельные фан-зоны для болельщиков клубов, а также запретили им доступ на Елисейские поля во второй половине дня во избежание инцидентов.
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