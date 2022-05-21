"Львицы" — чемпионки

Футбольная команда "Олимпик Лион" в восьмой раз стала победительницей женской Лиги Чемпионов: в Турине "Львицы" обыграли "Барселону" со счётом 3:1. Несмотря на то, что "Барса" больше владела мячом и нанесла больше ударов в створ, каталонкам не удалось побороть статистику: в рамках Лиги Чемпионов клубы встречались уже четвёртый раз, и победа всегда доставалась француженкам.

В составе победительниц отметилась Ада Хегерберг: норвежка подтвердила звание лучшего бомбардира женской Лиги, и в ходе финальной игры забила свой 59-й гол.

В составе "Барселоны" голом отметилась Алексия Путельяс — капитан команды и лучшая футболистка мира по версии ФИФА.