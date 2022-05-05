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Спорт

"Реал" пробился в финал Лиги чемпионов

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 Надежда Дрямина
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"Реал Мадрид" празднует победу над "Манчестер Сити" и выход в финал Лиги Чемпионов. 4 мая, 2022 года.
"Реал Мадрид" празднует победу над "Манчестер Сити" и выход в финал Лиги Чемпионов. 4 мая, 2022 года.   -   Авторское право  Manu Fernandez/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

У Лиги чемпионов будет испано-английский финал.

Путёвку туда вырвал "Реал Мадрид" в ответном полуфинальном поединке с "Манчестер Сити", прошедшем в среду на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Испанцы проигрывали до 90-й минуты встречи: 1-0. Пока Родриго не сравнял счёт, а две минуты спустя не вывел игру в дополнительное время. Дальше - Карим Бензема заработал и реализовал пенальти. Итог 3:1.

Рекордсмен по числу трофеев Лиги чемпионов (у "Реала" их 13) сыграет в финале с "Ливерпулем". Ранее английский клуб по сумме двух встреч победил испанский "Вильярреал".

Решающий матч турнира пройдёт на парижском Стад-де-франс 28 мая. 

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