Open Arms: на сигнал SOS не ответили

Неправительственная организация Open Arms заявила, что её спасатели подняли на борт судна Astral 110 мигрантов, оказавшихся в Средиземном море в очень тяжёлых условиях. Во время спасательной операции одна из лодок, переполненная людьми, перевернулась.

Основатель Open Arms Оскар Кэмпс обрушился с критикой на мальтийские, итальянские и тунисские власти, заявив, что они не ответили на сигнал SOS. На кадрах спасателей видно, как лодка перевернулась, а в воде плавают десятки людей в оранжевых спасательных жилетах. Кэмпс сказал, что экипаж не знает, погибли ли при этом люди.