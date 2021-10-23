Ричард Гир обвиняет Маттео Сальвини по делу о мигрантах

В Италии начался суд над экс-министром внутренних дел страны, лидером партии "Лига" Маттео Сальвини. Его обвиняют в том, что летом 2019 года он превысил свои полномочия и незаконно удерживал мигрантов на борту судна НПО Open Arms, не позволяя ему зайти в итальянские порты.

Среди свидетелей обвинения — американский актёр Ричард Гир, который в тот время побывал на борту корабля.

Маттео Сальвини, экс-глава МВД Италии:

"Защита границ, безопасности, чести и достоинства страны это долг не только министра, но и каждого гражданина — так гласит наша конституция. Судить меня за то, что я выполнял свой долг — это сюр. Приедет Ричард Гир. Скажите мне, насколько серьёзен может быть суд, на котором актёр из Голливуда будет рассказывать о моих проступках?"

Сторона обвинения утверждает, что речь шла о спасении 147 человек, потерпевших кораблекрушение — а тогдашнее руководство Италии в своих интересах политизировало происходящее.

Оскар Кампс, основатель НПО Proactiva Open Arms:

"Спасение людей на море — не преступление, это обязанность не только капитанов любого корабля, но и любого государства".

Защита Сальвини настаивает на том, что корабль с нелегалами мог отправиться куда угодно, если речь действительно шла о "спасении на море", до многих портов было куда ближе, чем до Италии.

Маттео Сальвини уже не первый раз обвиняют в проведении жёсткой антимигрантской политики, но предыдущие процессы были закрыты уже на ранних этапах.